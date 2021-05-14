«Была бабой, с которой очень плохо поступили»: Дакота – об отношениях с Соколовским после развода

В новом выпуске проекта «Загугли звезду», который еженедельно выходит на портале Teleprogramma.pro, — новый гость. На этот раз ответить честно на вопросы о себе и своей жизни согласилась певица, композитор Рита Дакота.

Девушка рассказала о своем детстве, непростых отношениях с отцом, участии в «Фабрике звезд-7», а также замужестве и последующем разводе. Расставание с Владом Соколовским у певицы случилось осенью 2018 года, но до сих пор поклонники вспоминают этот эпизод из жизни кумиров.

Замужем за Соколовским Дакота была три года. У них растет дочка Мия, которую теперь бывшие стараются одинаково обеспечить родительским теплом и любовью. Дакота признается, что не ожидала снова ощутить счастье, а с экс-мужем – сохранить дружбу и поддержку. Хотя факт измены со стороны Влада Рита в свое время перенесла очень тяжело.

«Была бабой, с которой очень плохо поступили», — признала артистка. И добавила: «Что мне помогло? Во-первых, не соглашаться на меньшее. Это я могу посоветовать каждой девочке от души, столкнувшейся с абьюзом, жестоким отношением любого рода. Нужно уходить и выбирать себя».

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