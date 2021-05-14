«Она отдала театру почти полвека»: умерла вдова Евгения Леонова

Руководители «Ленкома» сообщили на сайте театра об уходе из жизни вдовы актера Евгения Леонова Ванды. Ей на момент смерти было 85 лет.

«Она отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Она была одной из старейших сотрудниц театра».

Руководители «Ленкома»

В театре также выразили соболезнования сыну Евгения Леонова Андрею. Именно он будет в ближайшее время заниматься организацией похорон матери. Когда и где пройдут похороны пока неизвестно.

Напомним, что Евгений Леонов и Ванда были вместе с 1957 года. Она была его единственной женой. Сын Андрей был их единственным наследником. Сам актер, как известно, ушел из жизни в январе 1994 года. На момент смерти ему было 67 лет. У актера внезапно оторвался тромб, когда он собирался на спектакль «Поминальная молитва».

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