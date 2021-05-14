Мусульманская мода, мужские юбки и гибель косметики: Александр Васильев дал фэшн-прогноз на ближайшие годы

Ведущий эксперт по стилю предупредил, что эти новые веяния уже наблюдает сегодня, и дальше они будут только усиливать позиции.

Известный фэшн-эксперт, историк моды и телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев не только отлично разбирается в прошлом индустрии, а также нынешнем ее состоянии.

Стилист, оценивая эти два направления, часто дает прогнозы на ближайшее будущее моды, причем, безошибочно определяя ее развитие. Так было, когда телеведущий спрогнозировал развитие home wear – «домашней» одежды, захватившей гардеробы модников всей планеты.

На этот раз в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале «Стрелец-молодец» Васильев по просьбе ведущей дал свой прогноз на ближайшую перспективу. Историк моды убежден, что сейчас сформировалось два метатренда, которые определяют развитие индустрии на десятилетия.

«Много лет назад я говорил, что мусульманская мода победит. И она победила везде. Она уже победила, потому что все бежевые цвета – это цвета мусульманского Востока. Триумф зеленого цвета, вся мода на зеленый — это любимые цвета мусульман, это цвет ислама», — отметил эксперт.

Европа, по наблюдению Васильева, уже давно включила в свою культуру и моду мусульманские маркеры. И, кстати, медицинские защитные маски, которые стали обязательными на период пандемии, историк моды отнес в категорию признаков новой мусульманской моды.

«Женщина говорит только глазами, бровями. И достигнуто то, что надо. Просто Россия оказалась самой непокорной страной в мире, которая сказала: «А нам все равно», — заметил Васильев.

Кроме того, уже можно наблюдать такой метатренд в моде, как размытие гендера. То есть когда и мужчины, и женщины носят одинаковую одежду.

«Унисекс победит, я не сомневаюсь. То, что очень много мужчин через 10 лет возьмут очень много женских привычек, например, маникюр. То, что сейчас нас удивляет, это будет почти повсеместно», — признал телеведущий. — «Будет куча людей, которым будет нравиться ходить на каблуках, они скажут, что это круто. И на шпильках, и в юбках».

Бьюти-индустрия вслед за фэшн тоже претерпит колоссальные изменения и понесет огромные экономические потери, убежден Васильев.

«Гибель косметики из-за масок и гибель парикмахерского искусства, из-за того, что маска мешает», — объяснил историк моды. Как и неизбежен еще один факт: «Гибель продажи драгоценностей, потому что из ушей вываливается все из-за этой проклятой резинки».

Однако на смену исчезающим элементам придут другие. Которые, кстати, уже царствовали некогда в моде.

«Победа брошей, потому что их очень удобно прикалывать, победа кулонов, оберегов, победа всех видов перчаток, которые будут дико модны все десятилетие, необязательно в резине, а в коже, в цвете», — заметил стилист.

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