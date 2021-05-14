Джаз-дива: 65-летняя Долина в силуэтном платье цвета «зеленый хамелеон» подчеркнула стройную фигуру

Звезда советской и российской эстрады Лариса Долина за минувшую зиму очень серьезно преобразилась. Знаменитость на радость поклонникам и на зависть хейтерам постройнела и помолодела. И теперь она может позволить себе абсолютно любые эксперименты с имиджем, но чаще выбирает силуэтные эффектные наряды.

Обновленной Долиной потребовалась новая площадка для взаимодействия с поклонниками, и звезда впервые появилась в Instagram с личным аккаунтом. Теперь Новый пост содержал как ценную информацию, так и эффектное фото, на котором Долина в образе джаз-дивы держит микрофон. На ней – мерцающее блеском платье в пайетках цвета «зеленый хамелеон», подчеркнувшее стройную фигуру.

«Я и лучшие студенты кафедры эстрадно-джазового пения МГИК споем для вас нетленные хиты Майкла Джексона, Стиви Уандера и The Beatles в сопровождении биг бэнда Jazz Magic под управлением Сергея Долженкова в крупнейшем музее ретроавтомобилей! Грандиозное шоу», — сообщила о грядущем концерте певица.

Долина давно преподает эстрадно-джазовый вокал в столичном институте культуры. Вместе со студентами дива часто выходит на сцену, и в ближайший уикенд концерт снова повторится.

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