В черном балахоне и капюшоне: 79-летняя Алентова вышла после спектакля к Барановской

Звезда театра и кино, народная артистка России Вера Алентова на 80-м году жизни продолжает выходить на сцену. Накануне жена режиссера Владимира Меньшова блистала на подмостках театра им.Пушкина в постановке «Семейка Крузе». На спектакле побывала телеведущая Юлия Барановская и осталась в восторге от увиденного.

«Посмеялись от души! Потрясающая Вера Валентиновна Алентова!», — сообщила подписчикам в микроблоге телеведущая.

После спектакля Барановской посчастливилось увидеть звезду советского и российского кинематографа совсем близко. Актриса вышла к ним и приняла цветы и аплодисменты. Юлия сняла на видео Алентову без фильтров и поделилась в соцсети кадрами.

На видео Алентова одета во все черное. Капюшон от просторного платья-балахона Вера Валентиновна накинула на голову, на лице – очки с затемненными стеклами. Актриса приветливо перекинулась парой фраз со зрителями.

«Алентова какая-то невероятная женщина. Вот что значит, когда человек знает кто он, куда он и зачем ему все это. Внутренняя сила ведет. И зрителям передается», «Вера Валентиновна Алентова, невероятно похожая здесь на Алису Бруновну Фрейндлих», «Ходила в этом году на спектакль «Семейка Краузе», просто замечательный!!! Вера Валентиновна прекрасна», — написали поклонники в комментариях.

Напомним, Вера Алентова прославилась благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит», вышедшем на экраны в 1979 году. За свою карьеру она снялась в десятках фильмов, а также во множестве спектаклей. Замуж за Владимира Меньшова она вышла еще во время студенчества, и их брак продолжается до сих пор.

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