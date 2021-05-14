Художник в стрингах: Королева показала, как Тарзан писал портрет для тещи

У Сергея Глушко, наиболее известного как Тарзан, мужа певицы Наташи Королевой, отношения с тещей очень теплые. Чтобы засвидетельствовать свое почтение 75-летней матери своей жены, артист решил ее удивить и написал картину. Причем поразить ему удалось и свою возлюбленную.

Наташа Королева показала, как Тарзан создавал свой шедевр. Для творческого порыва исполнителю пикантного танцевального жанра понадобилось почти полностью оголиться.

«Так эротично стоишь, Серега, рисуешь тещу, — посмеялась певица и сняла общий план, на котором засветила мужа в одних стрингах. – —Вот так зятья рисуют тещ. В нашей семейке веселой именно так это и происходит».

Кстати, сейчас Королева и Тарзан отдыхают в Майами у Людмилы Порывай. Наверное, так зять захотел отблагодарить тещу за гостеприимство.

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