Микс стилей: Барановская отметилась в театре в бело-голубом платье с принтом «мильфлер» и модных кроссовках

Ведущая Первого канала Юлия Барановская часто проводит свободное время с друзьями. Недавно она вернулась из путешествия по Иордании, которую посетила с двумя детьми и давним другом, визажистом Юрием Столяровым. А накануне побывала в Театре им. Пушкина в компании товарищей.

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Для выхода в свет Барановская выбрала женственное бело-голубое платье с принтом «мильфлер», поверх которого надела небесного цвета кожаную косуху. В качестве обуви светская львица предпочла каблукам удобные кроссовки, модель которых очень популярна среди модников. И в результате микса разных стилей получился оригинальный образ в спокойных тонах.

«Вечер с друзьями в Театре имени Пушкина», — подписала снимок теледива.

Подписчики не оставили без внимания любимицу. В комментариях посыпались комплименты в ее адрес.

«Прекрасная Юлечка. Я в восхищении», «Лучшая», «Хорошая компания», «Юля, ты чудо», «Вы невероятно стильная, ухоженная и красивая», «Юля как вам необыкновенно идет это платье и куртка, цвет настолько к лицу», — написали фолловеры.

Барановская не стала выгуливать обновку – алую кожаную косуху, которой хвасталась накануне перед подписчиками, и которая ее привела в настоящий восторг, — оставив ее для более уместного случая.

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