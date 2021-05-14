«Так мило в меня уткнулась»: невестка Валерии показала подросшую малышку Селин

Певица Валерия счастлива в новом для себя статусе бабушки. У звезды родилась внучка, которую молодые родители Арсений и Лиана Шульгины назвали именем Селин, образовав его путем сложения своих имен вместе.

Малышка растет не по дням, а по часам, уже успела побывать на море, а теперь готовится к новому этапу в жизни — знакомству с пищей. Об этом рассказала ее мама Лиана. Невестка Валерии часто делится секретами материнства. Например, она сообщила, что они с мужем все-таки наняли няню. И смогли улететь на несколько дней вдвоем отдохнуть от быта в Арабские Эмираты.

Лиана Шульгина поделилась еще одним открытием в своем материнство. Дочка спит крепче и дольше, если она ложится с ней в одну кровать. Об этом невестка Валерии рассказала подписчикам микроблога и показала малышку в своих объятиях.

«Засыпает зайка, — сообщила молодая мама. — Мы сегодня проспали вместе 3 часа. Она так мило в меня уткнулась. Обычно дома Селин спит 45–50 минут».

Но девушка знает, что лучше не приучать малышку к совместному сну. Поэтому у Селин с самого рождения есть своя колыбелька, и девочка всегда спит в ней.

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