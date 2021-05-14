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Леди в черном: Лорак вслед за Бузовой поддержала тренд на кроп-топы

Укороченные топы этой весной звездные модницы полюбили очень сильно.

Леди в черном: Лорак вслед за Бузовой поддержала тренд на кроп-топы
Ани Лорак. Фото: Global look press

Недавно певица Ольга Бузова для своего первого послебольничного похода в ресторан выбрала стильный наряд, состоящий из кожаного кроп-топа и джинсовой юбки мини. Укороченные топы наступившей весной стали настоящим маст-хэвом сезона, и поющая телеведущая как истинная модница в числе первых стала наряжаться в них.

Вслед за Бузовой тренд на кроп-топы поддержала певица Ани Лорак, урожденная Каролина Куек. Но у нее не просто аутфиты, а тщательно продуманные сценические образы, изюминка которых кроется в укороченных топах. Девушка показала свой тотально черный наряд-тройку, в котором кроп-топ модели бюстье «сделал» весь образ.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

«Просто богиня красоты!», «Красотка», «Очень красивый образ», «У меня нет слов… вауууу….», «Просто куколка», «Самая лучшая», — откликнулись фолловеры.

В своем образе Лорак учла главное требование к ношению кроп-топов – чтобы низ был с высокой посадкой, закрывающей пупок. Об этом и не только ранее рассказывала стилист Ольга Блок.

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