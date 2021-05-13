Редкие кадры: Алена Краснова показала тещу и тестя Никиты Преснякова

Как известно, у Аллы Пугачевой очень большая семья. Сейчас она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри Галкины, которым по семь лет. Но от прошлых отношений у певицы есть дочка Кристина Орбакайте, которая подарила ей внуков. Старшему из них Никите Преснякову 29 лет. Он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Влюбленные вместе уже почти 4 года. К слову, парень бывает в гостях у бабушки и навещает отца Владимира Преснякова, который уже 10 лет живет с Натальей Подольской.

13 мая у звездной семьи появился повод собраться вместе. На этот раз день рождения отметил отец Алены, состоявшийся бизнесмен, Борис Краснов. В честь этого события была организована вечеринка, на которой собрались родные и близкие. Появился на празднике и Владимир Пресняков. Он обнял именинника и обменялся с ним теплыми словами. Жена Никиты едва успела на мероприятие, так как в этот день у нее была защита в вузе. Она учится на фотографа.

«Любимый папочка с юбилеем!» — заявила она.

Краснова успела запечатлеть большой стол с изысканными блюдами и несколько десятков гостей. Позже она показала кадры, на которых также можно увидеть не только тестя Никиты, но и его тещу. На кадрах можно увидеть сестер Алены — младшую и старшую. Шумный праздник продлился до поздней ночи. К слову, многие восхищаются красотой жены Преснякова-младшего. Многие отмечают, что девушка отдаленно напоминает его маму Кристину.

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