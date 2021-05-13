В закрытом платье и с платком: Алсу поделилась редким фото с мамой и папой

Певица позировала у мечети в Дубае. Она поздравила всех мусульман с праздником Ураза-байрам.

Алсу прославилась, когда была еще 17-летней девочкой. Тогда она выпустила несколько хитов, включая «Зимний сон», и съездила на «Евровидение», где оказалась в шаге от победы. До сих пор артистка строит успешную карьеру. Однако из-за пандемии она стала реже выступать на публике. Зато певица путешествует вместе с мужем Яном Абрамовым и детьми: Сафиной, Микеллой и Рафаэлем. Не так давно они отдохнули в Дубае.

А 12 мая Алсу поделилась кадром, сделанным в мечети. Она запечатлелась со своими родителями Ралифом Сафиным, бывшим вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», и Разией Сафиной, архитектором. Артистка признавалась, что в начале карьеры отец ей помогал. До сих пор у девушки очень теплые отношения с родителями.

В кадре Алсу и ее мама предстали в закрытых платьях пудрового цвета. Певица надела на голову платок в тон, а Разия Исхаковна покрыла голову белым шарфом.

«Сегодня все мусульмане мира отмечают благословенный праздник Ураза-байрам. В этот важный для каждого из нас день хочется пожелать всем, прежде всего, здоровья, добра и света! Пусть примет Всевышний наши молитвы и благие деяния и убережет наших детей, родных и близких от недуга, боли, слез и потерь. Так хочется, чтобы люди стали добрее и внимательнее друг к другу», — написала звезда.

Поклонники отметили, что у артистки очень красивая и молодая мама. Многие признались, что девушка очень похожа на родительницу. «Красивые какие все, мамочка невероятная», «Как на маму похожа», «Никогда не видела ваших родителей. «Приятные люди», «Очень красивая мама и молодая», «Вы вся в мать», — прокомментировали пост подписчики.

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