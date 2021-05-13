«Летим дальше»: Орбакайте в трендовых джинсах палаццо и косухе появилась в аэропорту Милана

Кристина Орбакайте не только является дочкой Аллы Пугачевой, но и популярной певицей. Она давно живет на две страны. Все свободное время девушка проводит в США, где у нее есть дом и квартира. В сентябре она отвела в нью-йоркскую школу свою дочку Клавдию. Потом всю зиму артистке приходилось летать в американский город. А вот весной она смогла возобновить работу в Москве и увидеться с близкими.

больше по теме Модная леди: Орбакайте в сливочном кардигане в тонкую полоску отметилась на улице Милана Певица наслаждается отдыхом с мужем Михаилом Земцовым и дочкой в Италии.

Однако Кристина не привыкла долго сидеть на одном месте. В мае она устроила путешествие. Вместе с дочкой и мужем Михаилом Земцовым певица улетела в Италию. Там она путешествовала по городам, посещала разные мероприятия и каждый раз облачалась в модные наряды. Она успела отметить в розовом костюме, а также кардигане в полоску. 13 мая Орбакайте заглянула в магазин мехов в Сан-Марино, а потом отправилась в аэропорт в Милане.

В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых грациозно покидает автомобиль. Она предстала в джинсах палаццо, которые в тренде не первый сезон. Ранее ее сестра Лиза Галкина тоже отметилась в таких джинсах. Образ дополняла косуха черного цвета и стеганая сумка-сундук.

«Поехали? Летим дальше», — заявила артистка.

Поклонники восхитились красотой Орбакайте. Многие признались, что каждый раз любуются ее образами. «Красотка», «Вот это стиль», «Можно голову свернуть, так засмотрелся», «Леди в Милане», «Красота в деле», — стали писать подписчики.

Смотрите также: