«Тысячи красивых фото»: Волочкова пожаловалась на нехватку времени

Анастасия Волочкова все еще отдыхает на Мальдивах. Туда она улетела в компании своего возлюбленного, лицо которого до сих пор скрывает от посторонних глаз. А вот личные фото в разных позах и нарядах публикует в своем Instagram по несколько раз в день. На этот раз балерина запечатлелась на фоне океана в «кислотном» бикини, который выгодно подчеркнул ее загар.

«В такой красоте как бы не сфотографировали, всегда красиво! Ну что делать, когда тысячи красивых фото! А когда они сделаны с любовью и симпатией! Как их успеть тут разместить?!», — написала Волочкова.

Добавим, в январе Анастасия отметила свое 45-летие. А недавно призналась, что со своим нынешним возлюбленным познакомилась прошлым летом в нотариальной палате. Мужчина был женат и воспитывает дочь от предыдущего брака. Также известно, что он младше балерины на несколько лет.

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