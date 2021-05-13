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«Все прошло лучше, чем я ожидал»: Оганесян на лошади с цветами прискакал на свидание к Черно

В прошлом году бывшая звезда «Дома-2» подарила мужу общего ребенка — мальчика.

«Все прошло лучше, чем я ожидал»: Оганесян на лошади с цветами прискакал на свидание к Черно
Иосиф Оганесян с женой. Фото: instagram.com/_iosif91/

Экс-участник проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян в Instagram опубликовал трогательное видео, на кадрах которого он скачет на лошади на свидание со своей женой Сашей Черно.

«Три месяца я планировал это свидание и каждый раз оно переносилось, и, видно, не зря! Все прошло лучше, чем я ожидал! Жена счастлива, я счастлив и все мы счастливы».

Иосиф Оганесян

Напомним, что Саша Черно и Иосиф Оганесян стали встречаться, когда вместе были на проекте «Дом-2». В прошлом году они впервые стали счастливыми родителями. В июле Саша Черно подарила любимому мужу мальчика.

Заметим, что телезвезде было непросто вынашивать малыша из-за сильного токсикоза. Вместе с Иосифом Оганесяном она на время покидали реалити-шоу и уединились в съемной квартире. Позже они вернулись на скандальную телестройку.

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