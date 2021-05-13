«Лежу в палате. Все хорошо»: Анастасия Макеева неожиданно угодила в больницу

Актриса не раскрыла причины своей госпитализации, но поделилась, что отходит от наркоза.

13 мая актриса Анастасия Макеева вышла на связь со своими подписчиками в Instagram из больницы. 39-летняя артистка сняла себя, лежащей на кровати после наркоза и рассказала, что постепенно приходит в себя. Женщина поблагодарила поклонников за их беспокойство о себе, а еще выразила слова любви и благодарности своему жениху Роману Малькову, которого она уже зовет мужем.

«Со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня, и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет меня в коридоре», — поделилась Анастасия.

А вот причину своей госпитализации звезда не раскрыла ни подписчикам, ни журналистам.

«Все в порядке. Лежу в палате. Все хорошо», — прокомментировала актриса Пятому каналу, добавив, что ее скоро выпишут — вечером 13 мая или же на следующее утро. «Операция была не экстренная, а плановая. Уже все хорошо. Что со мной произошло, я пока не рассказываю», — поделилась она с Teleprogramma.pro.

Добавим, что еще совсем недавно с Макеевой было все хорошо, она участвовала в тематической фотосессии со своим женихом ко Дню Победы.

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