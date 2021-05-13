«Не всем идет»: Васильев посоветовал осторожно относиться к одному из трендовых оттенков сезона

В этом сезоне вошел в моду яркий оттенок розового под названием «барби», тон довольно жизнерадостный и может поднять настроение не только хозяйке наряда, но и окружающим.

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Однако с тем же успехом цвет способен испортить и состояние души, и внешность. Об этом рассказал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Этот цвет не всем идет. Нашей героине он дал красноту щекам и лбу», — высказался историк моды.

По его мнению, немного красноватая кожа участницы проекта требует более холодных оттенков в одежде. При этом модель куртки из экокожи в цвете «барби» Васильев похвалил.

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