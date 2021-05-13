«Слепые ведут незрячих»: бывшая жена Меладзе обозлилась на «девиц с миллионами подписчиков»

Бывшая жена певца Валерия Меладзе, Ирина, в Instagram раскритиковала «девиц среднего и старшего возраста с миллионами подписчиков». Они, как считает женщина, продают свое туловище как товар.

«В тренде глупость. Эта армия «звезд» мотивируют свою паству на ЗОЖ и позитив к миру. Слепые ведут незрячих. Слушать их сложно, внутри все сжимается, когда почти каждое предложение начинается с «блин», а здороваются они словом «приветики». Что не пост, то ягодица. Почему? Потому что глубоко внутри сидит неуверенность и заниженная самооценка. Максимум чего она стоит внутри самой себя — это внешность. Больше ей предложить миру нечего». Ирина Меладзе

Как подчеркнула Ирина Меладзе, женщины, у которых проблемы с интеллектом, сегодня сделали ставку «на телесность». При этом она заметила, что своих детей эти дамы проталкивают учиться в элитные школы. По ее словам, на второй стороне этих качелей — радикальный феминизм, как протест против «курятника».

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Напомним, что у Валерия и Ирины Меладзе три общих дочери. От первой супруги исполнитель в свое время ушел к певице Альбине Джанабаевой, от которой у него также трое наследников.

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