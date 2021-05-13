Скрывает лишнее: Хромченко показала очень удачный топ для полных дам

Шоу «Модный приговор» на Первом канале в качестве гостьи проекта посетила 40-летняя Анна. Дама хоть и занималась всю жизнь спортом, выглядела несколько старше своих лет и обладала фигурой «яблоко» с внушительным животиком, которую стоит корректировать с помощью одежды. Обычно она не грела голову над этим, однако ее подруга Виктория решила исправить ситуацию, отправив заявку на фэшн-суд.

В результате серьезные на первый взгляд проблемы смог быстро решить даже «народный стилист». Вначале он составил для женщины лук с омолаживающим эффектом, а потом подобрал довольно простой комплект, в состав которого вошел весьма удачный топ. В нем Анна стала выглядеть стройнее.

Эвелина Хромченко объяснила его секрет довольно просто: он выполнен из плотного материала, через который не выделяются рельефы тела, и лежит на теле настолько свободно, что трудно догадаться об объемах под ним.

Александр Васильев также похвалил V-образный вырез с миниатюрным кружевом по канту, который неизменно удлиняет шею, делая силуэт более изящным.

Смотрите также