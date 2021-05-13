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Статусно и элегантно: Лиза Арзамасова предстала перед поклонниками со стрижкой каре и челкой

Поклонники помнят звезду с длинными волосами еще со времен «Папиных дочек».

Статусно и элегантно: Лиза Арзамасова предстала перед поклонниками со стрижкой каре и челкой
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

Многие помнят Лизу Арзамасову еще по сериалу «Папины дочки», где она снимается совсем ребенком в роли умной серьезной девочки с косами. С тех пор ее образ практически не изменился, она все такая же степенная и длинноволосая. Разве что только повзрослела и похорошела.

Однако на сей раз многие поклонники, которые подписаны на актрису в Instagram, были немало удивлены. На фото она предстала с густой челкой и стрижкой каре.

«Вытряхнуть дурь из головы», — загадочно подписала она снимок.

Что это означает, артистка не стала пояснять, но некоторые фолловеры предположили, что жена Ильи Авербуха примеряет образ для своей новой роли. И, возможно, пробует парик на устойчивость.

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Елизавета АрзамасоваЛиза Арзамасовановая стрижкасмена имиджа