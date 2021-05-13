«Очень омолодило»: Васильев показал модный наряд, в котором забываешь о возрасте

Комплект был составлен в основном из мужских деталей гардероба.

На «Модный приговор» Первого канала пришла 40-летняя Анна Завьялова, которая выглядела старше своего возраста. Однако после преображения «народным стилистом» она сразу же визуально скинула почти десяток лет.

Как объяснил Александр Васильев, это произошло за счет удачно подобранного комплекта. Который практически полностью состоял из мужских элементов гардероба: кожаной куртки, белой рубахи, черных брюк, массивных ботинок, шляпы. Единственный женственный элемент, который обнаружил историк моды в ее образе – это сумочка в стиле Chanel.

«Все это очень омолодило нашу героиню!» — заметил ведущий.

Эвелина Хромченко в свою очередь добавила, что она бы заменила головной убор на модную в этом сезоне бейсболку.

Смотрите также