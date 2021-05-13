«Шалил в молодости. В период с 1994 по 2004-й»: Киркоров намекнул на бурную жизнь в браке с Пугачевой

Поп-король и Примадонна были вместе на протяжении одиннадцати лет.

Певец Филипп Киркоров на премьере комедии «Прабабушка легкого поведения» намекнул на бурную жизнь во время своего брака с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

«Шалил я в молодости. В период с 1994 по 2004-й. А сейчас у меня дети растут, и я примерный отец. Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая – все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро!» Филипп Киркоров

Отметим, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в марте 1994 года. В ноябре 2005 года они официально развелись. Поп-король был четвертым мужем Примадонны отечественной эстрады, сообщает «Собеседник».

Добавим, что в последние годы между бывшими мужем и женой пробежала черная кошка. Они не общаются. Пугачева, к примеру, не так давно даже не поздравила экс-супруга с днем рождения. Также поступил и ее нынешний муж юморист и телеведущий Максим Галкин. Что произошло в отношениях звезд, которые раньше были словно не разлей вода – остается только гадать.

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