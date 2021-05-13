«Невероятно красиво»: Андреева похвасталась изящными формами в бассейне на фоне гор

В ноябре телеведущей Екатерина Андреевой исполнится 60 лет. Глядя на эту стройную, подтянутую женщину с блеском в глазах, в это поверить практически невозможно. Брюнетка не скрывает, ее физическая форма – далеко не только дар божий. Она ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за здоровьем.

Несмотря на приличный возраст, в ее Instagram нередко можно увидеть довольно пикантные снимки. Например, из бани и во время водных процедур. А купаться звезда ТВ любит не только в море или бассейне, но даже в проруби. Например, этой зимой, облачившись в купальник и ушанку, она запечатлелась в холодной купели в снегу.

На последнем кадре в ее микроблоге Екатерина грациозно позирует в бассейне на фоне гор. Это видео вызвало шквал эмоций в комментариях под постом.

«Невероятно красиво», «Волшебство!», «Фея», «Господи… Какая красота!», «Екатерина и вода — это две не разлей вода подружки!» — отозвались фолловеры.

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