«Больше не вызов»: Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего популярного ток-шоу

Ничто не вечно. «Семейство Кардашьян», «Дом-2»… А теперь еще и американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о том, что скоро закроет свое именное ток-шоу. 63-летняя комедиантка рассказала зрителям, что следующий, 19-й сезон ее дневной передачи, который выйдет в 2022 году, будет последним. Программа в эфире с 2003 года, и за это время набралось уже более 3000 выпусков. Чтобы вы понимали, в российских реалиях это если бы объявили о закрытии «Вечернего Урганта».

«Когда вы творческий человек, вам постоянно нужно бросать вызов — и как бы ни было великолепно это шоу, и каким бы увлекательным оно ни было, это просто больше не вызов», — объяснила Эллен изданию The Hollywood Reporter.

Женщина уже давно хотела завязать с передачей, несмотря на популярность последней. Коллеги и телеканал уговаривали ее продолжить, а вот жена (ведущая замужем за актрисой Поршей де Росси), наоборот, просила прекратить бесконечные съемки. А перед 18-м сезоном в прессе появились статьи о том, что сотрудники шоу часто подвергались прессингу и токсичному отношению со стороны руководства. Эллен публично извинилась по этой теме, но рейтинги ее программы тут же упали, хотя голливудские знаменитости продолжили приходить к ней на беседу. Возможно, это основная причина, почему передачу пришлось закрывать, хотя ведущая отрицает такой вариант.

В интервью женщина сказала, что собирается передохнуть какое-то время, а потом вернется к съемкам в кино. Также она хочет сосредоточиться на защите животных и экологии, которыми занимается уже много лет.

Добавим, что «Шоу Эллен Дедженерес» за время своего существования получило 61 награду «Эмми», превзойдя рекорд передачи Опры Уинфри. Помимо разговоров со звездными гостями, ведущая часто раздавала подарки и благотворительную помощь своим зрителям.

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