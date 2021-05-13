Хит весны: Барановская после советов Хромченко облачилась в кипенно-белые брюки с трендовыми лампасами

Стильная прошивка по бокам еще долго останется в моде.

Юлия Барановская отметилась в свете в кипенно-белом костюме с брюками-дудочками, украшенными лампасами. Их длина позволяла ведущей продемонстрировать изящную щиколотку, что, по заверениям Эвелины Хромченко, сразу же делает образ более легким и молодым.

Также ведущая шоу «Модный приговор» предлагала женщинам обратить внимание на лампасы. Это супертренд, сказала стилист, который никогда уже не выйдет из моды, перейдя в разряд классики.

Кипенно-белый цвет брюк и жакета Юлии Барановской тоже был ранее обсуждаем на Первом канале в рамках фэшн-проекта. В этом сезоне он побил все рекорды популярности из-за пандемии. Дизайнеры одежды провели прямую параллель с форменной одеждой медиков, создавая свои модели в этом оттенке. Таким образом они отдали дань уважения людям, которые спасают планету от коронавируса.

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