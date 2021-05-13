«Он для меня как сын»: вдова Булдакова ответила на слухи о романе с пародистом Гладким

По словам 79-летней Людмилы Андреевны, в таком возрасте любовников себе уже не ищут.

Вдова актера Алексея Булдакова, который ушел из жизни чуть больше двух лет назад, 79-летняя Людмила Андреевна, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале прокомментировала слухи о романе с пародистом Эдуардом Гладким. Этот мужчина в последнее время стал частым гостем в ее доме.

«Никакого романа нет. Он для меня как сын. Ну, какая женщина найдет себе любовника в таком возрасте? Который будет на 30 лет ее моложе. Это ж как надо не любить себя». Людмила Булдакова

Как отметила вдова Алексея Булдакова, Гладкий очень помог ей, когда ее муж ушел из жизни. Он, как выяснилось, заложил собственный автомобиль, чтобы оплатить поминки. В то же время Людмила Андреевна подтвердила, что отдала мужчине свой автомобиль. Он ездит на нем как по своим вопросам, так и по ее личным просьбам.

Напомним, что сам Эдуард Гладкий также отрицает роман с вдовой Алексея Булдакова. Он не раз отмечал, что вдову актера ему просто приятно видеть в добром здравии и прекрасном настроении.

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