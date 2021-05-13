«Он для меня как сын»: вдова Булдакова ответила на слухи о романе с пародистом Гладким

Вдова актера Алексея Булдакова, который ушел из жизни чуть больше двух лет назад, 79-летняя Людмила Андреевна, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале прокомментировала слухи о романе с пародистом Эдуардом Гладким. Этот мужчина в последнее время стал частым гостем в ее доме.
«Никакого романа нет. Он для меня как сын. Ну, какая женщина найдет себе любовника в таком возрасте? Который будет на 30 лет ее моложе. Это ж как надо не любить себя».
Как отметила вдова Алексея Булдакова, Гладкий очень помог ей, когда ее муж ушел из жизни. Он, как выяснилось, заложил собственный автомобиль, чтобы оплатить поминки. В то же время Людмила Андреевна подтвердила, что отдала мужчине свой автомобиль. Он ездит на нем как по своим вопросам, так и по ее личным просьбам.
Напомним, что сам Эдуард Гладкий также отрицает роман с вдовой Алексея Булдакова. Он не раз отмечал, что вдову актера ему просто приятно видеть в добром здравии и прекрасном настроении.