«Я как тот кот, который наступил на уголь»: Агата Муцениеце объяснила, почему не собирается замуж

По словам актрисы, вряд ли в обозримом будущем она кому-то сможет по-настоящему доверять.

Актриса Агата Муцениеце заявила, что в ближайшие годы вряд ли выйдет замуж. Она просто не хочет в данный момент обременять себя узами брака.

«Я как тот кот, который наступил на уголь. Вряд ли скоро смогу доверять, но время лечит». Агата Муцениеце

Как отметила актриса, в ее жизни должен повстречаться смелый мужчина, который сможет покорить ее сердце и выполнить все обещания. В данный момент у Муцениеце есть поклонники и она ходит на свидания. Правда, пока не чувствует, что готова к серьезным отношениям. В то же время звезда отчетливо понимает, что идеального мужчины просто не существует, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что в прошлом году Агата Муцениеце развелась со своим мужем, «мажором» Павлом Прилучным. У пары двое общих детей. Актер вскоре после расставания закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

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