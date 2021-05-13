«Голос. Дети». Жди нас»: Агата Муцениеце заявила о желании отправить дочь в музыкальное шоу

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее дочь от актера Павла Прилучного, Мия, которой сейчас пять лет, может в будущем принять участие в популярном шоу «Голос. Дети». Проект, как известно, с успехом уже много лет идет на Первом канале.

«Она очень артистичная и музыкальная девочка. У нее потрясающий слух и красивый вокал. В следующем году идем в музыкальную школу. Так что, «Голос Дети», жди нас. Если Мия сама этого захочет». Агата Муцениеце

По словам бывшей жены Павла Прилучного, дочь наверняка расстроится, если не сможет пройти кастинги в «Голос. Дети». Сама она в этом трагедии не видит. Ребенок, как заверила Муцениеце, должен знать, что в этой жизни можно где-то и проиграть. Она же всегда будет рядом со своей наследницей и станет ей во всем помогать, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что на шоу «Голос Дети» за последние годы было сразу несколько скандальных историй, связанных с детьми знаменитостей. В неприятные ситуации попадали, в частности, наследницы певицы Алсу и музыканта Сергея Трофимова.

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