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Горячий тренд сезона: Захарова, как и Муцениеце, отметилась на людях в женственном вязаном платье

К таким нарядам советовал присмотреться стилист Александр Рогов.

Горячий тренд сезона: Захарова, как и Муцениеце, отметилась на людях в женственном вязаном платье
Елена Захарова. Фото: Global look press

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» поведал о хите весенне-летнего сезона 2021 года. Сейчас, по словам стилиста, остроактуальны вязаные вещи. И это далеко не только привычные всем кофты, в моде платья, брюки и носки, которые выглядят, как hand made. При этом чем примитивнее они сделаны — тем лучше.

В актуальных вязаных платьях уже отметились такие знаменитости, как модель Виктория Лопырева и актриса Агата Муцениеце. Теперь популярное направление поддержала артистка Елена Захарова.

Звезда сериала «Серафима прекрасная» облачилась на прогулку в черное платье, верх которого был вязаным, а юбка сшита из полотна ткани. Наряд имел женственный силуэт с акцентом на талии и доходил до линии колен.

Захарова вслед за Муцениеце отметилась на людях в женственном вязаном платье
Захарова вслед за Муцениеце отметилась на людях в женственном вязаном платье. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

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