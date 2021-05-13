«Я стала кричать»: Стелла Ильницкая вспомнила смерть гражданского мужа-сценариста в 32 года

Актриса Стелла Ильницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем гражданском муже Олеге Казанцеве. Вместе они были всего три года. У сценариста оторвался тромб в 32 года.

«Он был гениальным сценаристом. Олег отдал все тепло моей дочери Лянке от первого брака. С ним мы познакомились на какой-то вечеринке. Он мне сразу показался каким-то необыкновенным человеком. Дочка сразу его приняла. Бежала к нему из садика. Олег на момент нашего знакомства был женат, но у них все заканчивалось с предыдущей супругой. Вместе мы были всего три года».

Стелла Ильницкая

Как отметила Ильницкая, смерть Казанцева стала для нее неожиданной.

«Мы были в Кишиневе. Раздался телефонный звонок. Мне сказали, что Олега больше нет. Я стала кричать. После этого у меня началась совершенно другая жизнь. На похороны я не поехала.

Формально он не развелся. Две жены у одного гроба было бы неправильно. Лянка уже понимала, что произошло страшное. Я ей сказала, что он ушел на небо. Мы собирали цветочки и дарили их ему. Это я помню хорошо», — заявила актриса.

Стелла Ильницкая – звезда сериалов «Здравствуй, мама!» и «Тест на беременность». Она мать известной актрисы Лянки Грыу.

Смотрите также: