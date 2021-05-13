«С наикрутейшим!»: звезда «Маски» Марина Кравец запечатлелась в объятиях Сергей Бурунова

Светская жизнь в столице закипела с новой силой после отмены ограничений, и кинопремьеры не заставили себя ждать. Одна из них – продолжение приключений кролика Питера. Показ второй части предварила встреча публики с главными героями, а точнее актерами, подарившими свои голоса кроликам.

Кролика Бенджамина озвучил Сергей Бурунов, Мопси – Марина Кравец. И звезды встретились на красной дорожке, заключив друг друга в объятиях, как старые друзья.

«С наикрутейшим!», — подписала Кравец фото.

Поклонники обрадовались, увидев любимых звезд на одном снимке. И поспешили прокомментировать фото.

«У Сереги все-таки взгляд маньячеллы. Но он лучший! Мариночка, а Вы эталон женственности. Обнял, поднял, покрутил, поставил на место», «Не, ну реально зайка же ну», «Молодцы! Сергей классный! А вас люблю и обожаю», «Красавчики», «А взгляд у него хищницкий», «Оба крутые», «Да, Серега крутой чувак. Наверно лучший актер в России на сегодняшний день», — написали в комментариях в ответ.

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