«Я не знала, что он мне изменяет»: Стелла Ильницкая объяснила, почему развелась с Георгием Грыу

По словам актрисы, она рада, что первый муж долгие годы не появлялся в ее с дочкой жизни.

Актриса Стелла Ильницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с молдавским актером Георгием Грыу.

«Мне о нем говорили, что он самый лучший и известный. Он покорил меня тем, что был очень необычным молодым человеком. Он был таким любителем приключений. Всегда говорил: «Давай что-нибудь сделаем необычное». Но была и обратная сторона медали. Я о ней не знала. Семью он просто не хотел. Свадьбу мы сыграли буквально спустя полгода после нашего знакомства». Стелла Ильницкая

По словам актрисы, вскоре она забеременела.

«Хотела сделать аборт, но, к счастью, передумала. Мой муж был равнодушен к ребенку. В тот момент, когда стало трудно, Георгий сказал, что хочет все бросить и уехать.

Он решил оставить институт и учебу. Хотел отдать нашего ребенка матери в деревню, но я ответила отказом. Он начал пить. Причем очень здорово. Я не знала, что он мне изменяет. Позже уже об этом узнала, когда мне было неважно. Я благодарна, что он не появлялся в нашей с дочкой жизни на протяжении долгих лет», — заявила актриса.

Напомним, что Стелла Ильницкая — звезда сериалов «Здравствуй, мама!» и «Тест на беременность». Она мать известной актрисы Лянки Грыу.

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