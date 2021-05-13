«Деньги стали богом!»: Ксения Алферова заговорила об истоках казанской трагедии

Актриса считает, что вина лежит на многих из нас.

Трагедия, которая произошла в казанской школе 11 мая, не оставила равнодушными многочисленных российских звезд. Елена Ваенга рассказала теорию своей мамы, которая предложила судить убийц родителям детей, Ксения Бородина ужаснулась равнодушию людей, которые замечали странности в поведении преступника Ильназа Галявиева, а Ксения Алферова заговорила об ответственности каждого за случившееся.

«А ведь в трагедии виноваты все мы!» — написала она в личном блоге.

По словам артистки, люди слишком увлеклись хлебом насущным, зарабатыванием денег, не замечая того, что «детей воспитывает бездушный интернет, впихивая им сомнительные ценности».

«Много агрессии и нелюбви, деньги стали богом, и наши дети растут в этом!» — высказалась звезда.

Она считает, что «чужих детей не бывает и хаты с краю тоже». Каждому из нас необходимо разбудить в себе душу и вернуть сердце. Только так мы сможем передать нашим наследникам доброе отношение к миру и сделать их счастливыми.

Смотрите также