Домашний стиль: Ани Лорак в гримерке облачилась в черный шелковый халат

Певица выступала в Кремлевском дворце и между номерами успела отдохнуть.

42-летняя певица Ани Лорак, как и многие ее звездные коллеги, успела в майские выходные отдохнуть за границей. По возвращении в Москву эстрадная дива как с корабля на бал поспешила на концерт в Кремлевский дворец.

Для выхода на сцену красотка выбрала мерцающий золотым люрексом бежевый костюм, состоящий из топа и брюк. А вот в перерывах между выступлениями звезда отдыхала в гримерной в черном шелковом халатике. И даже показала себя поклонникам.

«Готовлюсь к выходу на сцену», — рассказала красотка, закинув ногу на ногу и обнажив бедро на камеру.

Многие поклонники, кстати, подозревают Лорак в воссоединении с экс-мужем и отцом ее ребенка. Певица уже несколько раз появилась в его компании на неофициальных мероприятиях, а на вечеринке у своего кума Филиппа Киркорова и вовсе не покидала объятий бывшего.

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