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«Однажды мы хорошо повеселились у меня за городом»: Пенкин – о романе с Гулькиной и Суханкиной

Как отметил музыкант, они вовсе не жили шведской семьей, как сегодня думают некоторые.

«Однажды мы хорошо повеселились у меня за городом»: Пенкин – о романе с Гулькиной и Суханкиной
Сергей Пенкин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Пенкин в разговоре с Дмитрием Гордоном заявил, что у него не было бурного романа с солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной.

Наталья Гулькина
Наталья Гулькина. Фото: Globallookpress.com

По словам исполнителя, раньше им было выгодно поддерживать различные слухи о своем «тройственном союзе». Это привлекало внимание прессы к их персонам. Сейчас же, как сказал Пенкин, необходимость в этом просто отпала.

Маргарита Суханкина
Маргарита Суханкина. Фото: Globallookpress.com

«Однажды мы очень хорошо повеселились у меня за городом. Романа не было — это шутка. Маргарита и Наталия — хорошие девчонки, не знаю, общаются ли они друг с другом сегодня. Я вообще миролюбивый человек. Люблю, когда мне с людьми комфортно».

Сергей Пенкин

Ранее в программе «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, Сергей Пенкин рассказывал, что с Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной у него была самая настоящая шведская семья. Якобы они долгое время жили втроем и их устраивали такие странные отношения.

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группа "Мираж"Маргарита СуханкинаНаталия ГулькинаСергей ПенкинСергей Пенкин последние новости