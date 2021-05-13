Красиво жить не запретишь: дочки Виторгана, облаченные в цветочные куртки, позировали в мини-кабриолете

81-летний Эммануил Виторган нарадоваться не может, глядя на своих подрастающих дочерей Этель и Клару. Малышки появились на свет благодаря суррогатному материнству, и для его жены Ирины Млодик это первые наследницы. Девочки растут смышлеными и очень милыми.

Недавно племянница звездной пары подарила малышкам роскошный подарок — детский электрокабриолет, который девочки тут же попробовали в деле. Облаченных в куртки с цветочным принтом, народный артист запечатлел их для личного блога.

За руль уселась старшая наследница Клара. И, хотя ее первый водительский опыт был не самым удачным, вела себя девочка за рулем вполне уверенно, двигаясь в разные стороны и натыкаясь на заборчик. На эти столкновения крошки реагировали непосредственно и с улыбкой на лице.

Напомним, у Эммануила Гедеоновича есть также взрослые дочь Ксения и сын Максим, пять внуков и два правнука.

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