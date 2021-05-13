Получил жалкие кусочки: Успенская выиграла в суде у мужа, который хотел поделить их имущество

Муж «королевы русского шансона» Любови Успенской бизнесмен Александр Плаксин, который давно живет в США, проиграл в суде по делу о разделе совместно нажитого с женой имущества. Об этом сообщила адвокат исполнительницы Елена Сенина.

По словам юриста, они с Успенской выдвинули к Плаксину, который все собирался поделить пополам, встречные требования. Захотели разделить его шикарную квартиру и машиноместо в районе метро «Сокол». Кроме того, ими было заявлено требование об аресте на квартиру до выделения доли артистки, чтобы Плаксин не смог продать имущество, наняв в России риелтора.

«Какие могли бы быть перспективы без сегодняшнего решения? Плаксину, скорее всего, присудили бы квартиру и машиноместо, которые он продал бы. И получил еще денежную компенсацию за разницу между стоимостью дома и квартиры. Плаксин мог бы остаться при хороших деньгах. А по факту на сегодняшний день он получил кусочки: долю квартиры, долю машиноместа, долю в доме и долю земельного участка». Елена Сенина

Как отметила Сенина, Плаксин не может фактически распоряжаться имуществом Успенской. По российскому законодательству принудить выкупить у него его долю или совместно реализовать имущество и поделить деньги — невозможно. Кроме того, бизнесмен теперь будет совместно с женой оплачивать налоги и коммунальные платежи на дом и элитную квартиру, что, безусловно, нанесет определенный урон по его состоянию. Поговаривают, что в последние годы Плаксин в США вообще не работает.

Напомним, что Успенская и Плаксин не живут вместе уже больше десяти лет. С момента их свадьбы прошло уже 34 года. При этом они до сих пор официально не разведены, сообщает «Комсомольская правда».

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