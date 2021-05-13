«Лиана дала отпор»: Валерия объяснила, почему ее невестка улетела отдыхать в Абу-Даби без ребенка

По словам певицы, это счастье, что Арсению с женой удалось вырваться на три дня.

Певица Валерия на закрытой вечеринке «Русского радио» и телеканала RU.TV «Праздник на миллион» объяснила, почему ее невестка Лиана с мужем Арсением улетели на три дня отдыхать в Абу-Даби, но при это не взяли с собой крохотного ребенка — дочку Селин. Девочке нет еще и полгодика.

Как отметила жена продюсера Иосифа Пригожина, изначально ее сын с женой хотели отдохнуть в Подмосковье. Они на три дня забронировали отель и собирались на его территории порыбачить. Однако погода безнадежно испортилась. По словам Валерии, это счастье, что Арсений с женой перестроили планы и вырвались вдвоем в Эмираты.

«Я все понимаю: не у каждого есть возможность улететь в Абу-Даби, но не надо свою злость прикрывать заботой о детях, да еще и чужих. Нужно отдать должное моей невестке: Лиана дала отпор. Причем очень тактично и сдержанно, она интеллигентная девочка». Валерия

Ранее Валерия не раз говорила, что ее сын Арсений с шестнадцати лет живет самостоятельной жизнью. Он на свои деньги организовал свадьбу. Молодой человек уже давно сам содержит свою семью, сообщает «Комсомольская правда».

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