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Совсем не Хюррем султан: Мерьем Узерли показала себя дома без макияжа и с растрепанными косичками

Молодая мама не переживает из-за имиджа при уходе за ребенком.

Совсем не Хюррем султан: Мерьем Узерли показала себя дома без макияжа и с растрепанными косичками
Мерьем Узерли. Кадр из фильма "Великолепный век"

Звезда сериала «Великолепный век» четыре месяца назад стала во второй раз мамой. У нее родилась дочь Лили от американца, имя которого актриса скрывает от публики.  Рыжеволосая красавица быстро пришла в форму и на кинофестивале в России блистала с красивым макияжем и в роскошных нарядах, подчеркивающих фигуру.

Однако дома исполнительница роли Хюррем султан предпочитает расслабиться. Как и многие молодые мамы, она носит на своих «квадратных метрах» удобную натуральную одежду, волосы собирает на скорую руку и не думает о макияже.

Представая перед своими поклонниками в личном блоге, звезда не стала специально для них наряжаться и краситься, а показала себя и маленькую дочь такими, какие есть. Впрочем, счастье в глазах женщины — лучшее украшение.

Напомним, у Мерьем Узерли также есть дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Актриса ни разу не была замужем.

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