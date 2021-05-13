«Такие случаи имеют место быть»: Валерия высказалась после скандальных откровений Прокловой

Как отметила певица, говорить о домогательствах спустя 50 лет не совсем правильно.

Певица Валерия на закрытой вечеринке «Русского радио» и телеканала RU.TV «Праздник на миллион» прокомментировала недавние скандальные высказывания актрисы Елены Прокловой, касающиеся домогательств к ней известного актера в юном возрасте.

«В случае с Прокловой я не понимаю: ну зачем? Что человек хотел этим сказать? Конечно, такие случаи имеют место быть, так было всегда, на протяжении веков. Но почему надо говорить об этом 50 лет спустя? Чтобы что? Почему ты раньше-то молчала, целых 50 лет?» Валерия

По словам Валерии, Елена Проклова в прошлом была действительно успешной актрисой, затем трудилась телеведущей. Такие ее заявления, как заметила жена продюсера Иосифа Пригожина, всего лишь дань нынешней моде, когда каждый хочет напомнить о себе любым способом. Это, как она призналась, просто нездоровая история. Валерия всегда за женщин, но такие ситуации ее просто раздражают, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Проклова на программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила, что ее домогался известный актер. Причем ей было на тот момент всего 15 лет. Имя она не сказала, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове.

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