Советовал Рогов: Стоцкая вслед за Водонаевой предстала на людях в остромодных тапках и носках

Домашний стиль все чаще стал проявляться в уличном.

Стилист Александр Рогов заметил, что пандемия отразилась на мировой моде. Теперь уже не зазорно появляться на публике в трениках, а носить обычные тапки с теплыми носками — вообще супертренд.

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Модное направление поддержала экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева, которая нарядилась в канареечные пушистые тапки и вязаные носки.

Вслед за ней в резиновых шлепанцах и носочках вышла на прогулку Анастасия Стоцкая. При этом весь остальной комплект одежды оказался обычным кэжуал. Певица облачилась в бермуды, лонгслив и рубаху в тон, выбрав в качестве аксессуара женственную стеганую сумочку и бейсболку. Этот головной убор, к слову, Эвелина Хромченко, называла в числе самых трендовых в сезоне весна-лето 2021 года. Чем мельче он — тем моднее.

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