Стильно и игриво: Барановская в алой косухе и с афрокудрями покрасовалась перед камерой

Телеведущая в путешествии по пустыне истосковалась по лоску и нарядам.

Юлия Барановская по возвращении из отпуска, который провела в Иордании, сразу поспешила на укладку и макияж, а также принарядилась в обновки. Девушка давно полюбила афрокудри, поэтому вновь повторила эту объемную прическу.

В качестве наряда Барановская предпочла черное платье с красными крупными цветами, а поверх него надела новую куртку-косуху из кожи. Преображением красотка осталась довольна и игриво покрасовалась на камеру, разместив видео в своем Instagram.

Напомним, Барановская с двумя детьми от Аршавина провела в путешествии по Иордании все майские выходные. Звезда экрана побывала в самом сердце пустыни — древнем городе Петра, построенном две тысячи лет назад и входящем в семерку современных чудес света.

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