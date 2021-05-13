Ароматная экскурсия: Орбакайте в Италии посетила парфюмерную мастерскую любимого бренда Пугачевой

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отдыхает с мужем Михаилом Земцовым в Италии. Пара остановилась в уютном красивом отеле в местечке Риччоне на побережье Адриатического моря и уже исследует окрестные достопримечательности.

В один из первых дней своего трипа Орбакайте целенаправленно отправилась в Каттолику, где находится парфюмерная мастерская нишевого бренда, который поразил певицу и ее звездную маму своими ароматами. После того, как ароматические свечи этого бренда Алле Пугачевой подарили на день рождения, звезды буквально влюбились в их благоухание.

Орбакайте лично познакомилась с основателями бренда, братом и сестрой Паоло и Тицианой Теренци, провела с ними мастер-класс о новинках, а также полюбовалась красотой витрин, изысканно оформленных в мастерской.

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