Накануне премьеры: Климова дополнила черную футболку и кюлоты белыми кроссовками

43-летняя актриса Екатерина Климова много времени уделяет работе в театре. После возобновления культурной жизни, замороженной из-за пандемии коронавируса, знаменитость уже побывала на гастролях с несколькими постановками и на это не останавливается. Сейчас звезда сцены готовит поклонникам еще один проект.

В своем микроблоге Климова поделилась фрагментом с репетиции. Девушка со своей пантомимой солирует перед режиссером, а ее коллега снимает процесс на камеру.

«Утренняя репетиция накануне премьеры», – прокомментировала происходящее коллега звезды.

Климова, одетая в черную футболку и кюлоты и удобные белые кроссовки, двигается свободно и раскованно, комфортная одежда не стесняет ее движений и, судя по отрывку, который показала актриса, спектакль будет очень живым.

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