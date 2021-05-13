Весенняя нежность: певица Валерия в платье цвета Tiffany в горошек появилась на красной дорожке

Певица Валерия – частый гость светских вечеринок. Накануне звезда посетила закрытую вечеринку «Праздник на миллион» от «Русского радио» и канала RU.TV в самом центре Москвы, в Omega Rooftop.
Помимо Валерии и Иосифа Пригожина, на мероприятии отметились Дмитрий Колдун, Нилетто, Ваня Дмитриенко, Маша Вебер и многие другие селебрити.
Валерия вышла на красную дорожку в женственном платье миди цвета Тиффани на пуговицах с принтом polka dot и украшенное воротничком Клодин. Дополнили образ белая сумочка через плечо и туфли-лодочки в тон.
Ведущими мероприятия стали телеведущая канала RU.TV Лиза Жарких и актер Иван Чуйков.