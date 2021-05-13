Как менялся стиль Алины Кабаевой
Видео
Банковская карта и лайнер: как быстро нарисовать ровные стрелки на глазах
Видео

Весенняя нежность: певица Валерия в платье цвета Tiffany в горошек появилась на красной дорожке

Платье звезды украсил воротничок Клодин, который весьма популярен в нынешнем сезоне.

Весенняя нежность: певица Валерия в платье цвета Tiffany в горошек появилась на красной дорожке
Валерия. Фото: Global look press

Певица Валерия – частый гость светских вечеринок. Накануне звезда посетила закрытую вечеринку «Праздник на миллион» от «Русского радио» и канала RU.TV в самом центре Москвы, в Omega Rooftop.

Помимо Валерии и Иосифа Пригожина, на мероприятии отметились Дмитрий Колдун, Нилетто, Ваня Дмитриенко, Маша Вебер и многие другие селебрити.

Валерия вышла на красную дорожку в женственном платье миди цвета Тиффани на пуговицах с принтом polka dot и украшенное воротничком Клодин. Дополнили образ белая сумочка через плечо и туфли-лодочки в тон.

Ведущими мероприятия стали телеведущая канала RU.TV Лиза Жарких и актер Иван Чуйков.

Смотрите также

Тэги

ВалерияВалерия новостиЗвездный стильНовости googleпевица Валерия