Весенняя нежность: певица Валерия в платье цвета Tiffany в горошек появилась на красной дорожке

Платье звезды украсил воротничок Клодин, который весьма популярен в нынешнем сезоне.

Певица Валерия – частый гость светских вечеринок. Накануне звезда посетила закрытую вечеринку «Праздник на миллион» от «Русского радио» и канала RU.TV в самом центре Москвы, в Omega Rooftop.

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Помимо Валерии и Иосифа Пригожина, на мероприятии отметились Дмитрий Колдун, Нилетто, Ваня Дмитриенко, Маша Вебер и многие другие селебрити.

Валерия вышла на красную дорожку в женственном платье миди цвета Тиффани на пуговицах с принтом polka dot и украшенное воротничком Клодин. Дополнили образ белая сумочка через плечо и туфли-лодочки в тон.

Ведущими мероприятия стали телеведущая канала RU.TV Лиза Жарких и актер Иван Чуйков.

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