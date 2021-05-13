«Какая красивая!»: Яна Кошкина показала свою моложавую маму

Актриса, телеведущая и шоувумен Яна Кошкина родом из Санкт-Петербурга. Девушка давно обосновалась в Москве, но не забывает свою малую Родину. К тому же, в Северной столице у нее живет мама. Родители девушки давно в разводе, и ее вместе со старшей сестрой мама воспитывала одна.

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На днях Кошкина отправилась в родной город, чтобы встретиться с родными. Во время семейных посиделок девушка запечатлела свою маму на видео и показала, как она выглядит, своим подписчикам в микроблоге.

«Мамулик мой, ты так редко появляешься в моем Инстаграме», — признала девушка. и усыпала маму комплиментами: «Какая ты красивая!».

Мама актрисы, действительно, выглядит не просто красивой, но и очень молодой. Кстати, Кошкина нечасто афиширует свою частную жизнь, как семейную, так и личную.

А вот с отцом Кошкина, по всей видимости, видится гораздо чаще, чем с мамой. Ее родитель живет в Москве, и девушка очень часто с ним ходит по клубам.

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