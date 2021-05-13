«Врач сказал, надо»: Ольга Бузова похвасталась своим ужином из морских деликатесов

Телеведущая идет на поправку и уже отправилась в ресторан.

Планы Ольги Бузовой на длинные майские выходные оказались не похожи на каникулы других звезд. Девушка легла на плановую операцию и несколько дней провела на больничной койке. Правда, поклонникам она об этом не сообщила, поэтому многие заволновались, когда почти сутки не наблюдали онлайн свою любимицу.

Бузова позже рассказала, что с ней все хорошо. А 9 Мая и вовсе отправилась домой, восстанавливаться амбулаторно. Что именно в вопросах здоровья у Бузовой требовало госпитализации и оперативного лечения, девушка не рассказала. Судя по тому, что она уже занялась спортом и пошла в ресторан, ее случай был не из опасных.

«Врач сказал, надо больше есть. Приехала», — сообщила звезда в ресторане после того, как дома потренировалась с тренером.

Когда ей принесли заказ, девушка поспешила заснять на видео изобилие морских деликатесов, которые собралась вкушать. «Белок. Все некалорийное. Тренеру привет! Любимые карпаччо из цветной капусты и артишоков. Обожаю просто! Карпаччо из помидоров с трюфелем. И устрицы! Так скучала», — порадовалась блюдам певица.

В ресторан Бузова отправилась в кожаном кроп-топе и юбке мини из денима. На ногах певицы красовались трендовые ботинки Prada на тракторной подошве.

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