«Это ж палочка-выручалочка!»: Хромченко напомнила, как носить длинные платья миниатюрным девушкам

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко по долгу службы часто сталкивается с убеждениями миниатюрных девушек о том, что длинные платья им носить нельзя. И с наступлением сезона платьев и юбок у себя в блоге на YouTube стилист поспешила напомнить, что это не так.

«А в чем вы пойдете на торжество какое-нибудь великое? Скажем, юбилей родителей? А в чем вы отправитесь на красную дорожку, на кинофестиваль, если вас пригласят? В чем вы пойдете на мероприятие Grand Soir, в котором дресс-код – длинное платье?

Все равно, какого вы роста, главное, чтобы пропорция была корректная», — подчеркнула эксперт по стилю.

При этом, низкорослым девушкам Хромченко рекомендует избегать в наряде горизонтальных линий и пропагандировать вертикальные.

«Длинные платья для миниатюрных девушек, которые не любят свою миниатюрность, — это ж палочка-выручалочка! Если платье в пол, вы можете надевать под такое платье босоножки с платформой в подносочной части, где каблучная часть может быть даже 14 сантиметров», — заметила телеведущая.

При таком приеме к росту добавится целых 14 сантиметров, а это – дополнительная поддержка самооценки для тех миниатюрных модниц, которые чувствуют себя неуверенно в своем росте.

Смотрите также