Акцент на естественность: Кудрявцева без макияжа и укладки вышла в шелковом костюме на прогулку

Телеведущая Лера Кудрявцева все майские выходные провела в Дубае. Туда звезда экрана отправилась с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Пара остановилась в одном из фешенебельных отелей в стиле итальянской роскоши, и, кажется, не собирается возвращаться – отдых продолжается.

Поездки по эмирату и его окрестностям Кудрявцеву с Макаровым, похоже, не особо интересуют. В основном они много купаются, загорают, посещают рестораны и немного поиграли в гольф. И, конечно, наслаждаются обществом друг друга – после рождения дочки Маши им редко удается побыть наедине.

Накануне муж с женой вновь полюбовались красотой своего отеля, который напоминает настоящий музей. Для прогулки по интерьерам Кудрявцева нарядилась в шелковый костюм цвете крем-брюле, состоящий из футболки и широких брюк. А аксессуары в виде ободка, серег и браслета добавили шика образу.

«Не перестаю удивляться и восхищаться этой красоткой!», «Костюмчик бомба, вам очень идет», «Как красиво», «Какая же вы хорошенькая!», «Вы и без фильтров красивая», — пишут в комментариях.

Совсем скоро Кудрявцева отметит свой 50-летний юбилей. Но многим в это сложно поверить, поскольку звездная блондинка выглядит значительно моложе своего паспортного возраста. И сейчас Кудрявцева позировала на фото без макияжа и укладки, чем лишь подчеркнула свой цветущий и моложавый вид.

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