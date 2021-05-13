Девочка с косичками: Бузова поддержала тренд на кроп-топы, дополнив кожаную модель джинсовой юбкой мини

При этом модница учла главное правило ношения укороченных топов.

С наступлением тепла все больше звездных модниц вписали в свой стиль кроп-топы. Это укороченный топ, который открывает верхнюю часть живота. Главной поклонницей этого трендового элемента одежды можно смело назвать певицу, телеведущую Ольгу Бузову.

Девушка в очередной раз поддержала тренд на укороченные топы, выгуляв на этот раз кожаную модель с мини-юбкой из денима, а поверх накинув джинсовку.

Завершили прогулочный образ Бузовой it-bag фасона «багет» от Prada и не менее культовые массивные ботинки бренда.

Отметим, что важнейшим правилом при ношении кроп-топа является закрытый пупок. И этого помогают достичь джинсы, юбки на высокой посадке. Поверх такого наряда сейчас модно надевать жакеты, кожаные пиджаки, куртки-рубашки, легкие рубашки.

Уместным кроп-топ может быть в любом образе, кроме, пожалуй, делового стиля. Об этом ранее рассказала стилист Ольга Блок специально для Teleprogramma.pro.

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