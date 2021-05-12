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«Бережет вас и вашу семью»: экс-возлюбленная Тимати в хиджабе и закрытом темном платье поздравила мусульман

Анастасия Решетова предстала у мечети в Арабских Эмиратах.

«Бережет вас и вашу семью»: экс-возлюбленная Тимати в хиджабе и закрытом темном платье поздравила мусульман
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Бывшая возлюбленная известного исполнителя Тимати и мама его сына, модель и телеведущая Анастасия Решетова удивила поклонников, представ на фото в Instagram в неожиданном образе.

Красавица запечатлелась у мечети в Арабских Эмиратах в струящемся темном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру, и хиджабе. Лицо Анастасии закрыто маской черного цвета.

«Всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан! Пусть Всевышний примет ваши посты, молитвы, благие деяния и бережет вас и вашу семью», — написала под снимком Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова поздравила мусульман с окончанием Рамадана
Анастасия Решетова поздравила мусульман с окончанием Рамадана. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Подписчики модели не смогли скрыть своего удивления этой публикацией Решетовой. Для них она — знак того, что Анастасия, действительно, могла принять ислам ради нового возлюбленного, который исповедует эту веру.

«Все же все слухи были не беспочвенны?» — спросила Решетову одна из поклонниц.

Та тут же отреагировала.

«Какие слухи? Эти слухи вы и распускали!» — написала модель в комментариях.

Кстати, платье у Анастасии Решетовой не может считаться нарядом мусульманской женщины, поскольку оно приталено.

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Анастасия РешетоваНастя РешетоваТимати